Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tankını göndermeyi kabul etti

Almanya'nın, aylardır süren tereddütlerinin ardından Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeyi kabul ettiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya en az 14 Leopard 2 gönderilmesine karar verdiği belirtildi. Scholz'un bugün konuya dair parlamentoda bir konuşma yapacağı kaydedildi.

ABD'nin de Ukrayna'ya tank göndermeyi kararlaştırdığı ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya en az 30 adet M1 Abrams gönderilmesinin planlandığına dair bir duyuru yapması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapan Rusya'nın Washington Büyükelçisi, gelişmelerin "bir diğer küstah provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, Almanya'nın kararının "iyi bir şey getirmeyeceğini" ve Rusya'yla ilişkilerde "kalıcı bir iz" bırakacağını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'ya karşı savaşmak için acil ağır silah ve tanklara ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Almanya ve ABD ise iç ve dış baskılara karşın Ukrayna'ya tank göndermek konusunda çekimser kalmıştı.

ABD medyasının aktardığına göre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tank sevkiyatı kararı bugün açıklanabilir.

Alman yetkililerse, ABD'nin de M1 Abrams tank göndermesi koşuluyla Ukrayna'ya Leopard 2 sevkiyatının kabul edileceğini söylemişti.

İngiltere de, Ukrayna'ya Challenger Two gönderileceğini açıklamıştı.