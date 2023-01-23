Almanya'da Leopard 2 krizinin arka planı: 'ABD Avrupa pazarında üstünlük kurmak istiyor'

Almanya'nın yeni savunma bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankı sevkiyatı tartışmalarına ilişkin son yaptığı açıklamada, ülkesinin diğer devletlere tank gönderilmesine ilişkin henüz bir karar vermediğini açıkladı.

Pistorius, Almanya'nın bu konuda neden henüz bir adım atmadığına ilişkin soruya, "Sevkiyat yapmak için de yapmamak için de geçerli nedenler var. Tüm etmenler dikkatlice değerlendirilmeli" yanıtını verdi.

Diğer yandan, Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer NATO müttefiklerinin bu konuda Almanya'ya dönük baskısı sürüyor.

'ABD kendi tanklarını teklif etmek istiyor'

İsviçreli Neue Zürcher Zeitung gazetesinde konuya ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı. İddiaya göre, ABD, Avrupa ülkelerine Leopard 2 tankının sayısının tükenmesinin ardından bu tankın yerine kendi tanklarını teklif etmeyi bekliyor. Konuya ilişkin Alman silah endüstrisinin endişelerini dile getirmeye başladığı belirtiliyor.

Ukrayna'daki savaşla birlikte, ABD'nin Avrupa'nın silah pazarına girerek zırhlı araç alanında Alman rakibini saf dışı bırakma fırsatı yakaladığına dikkat çekiliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu nedenle Leopard 2 tankını Ukrayna'ya göndererek ülkesinin çıkarlarına zarar vermesinden endişe ettiğine işaret ediliyor.

'Almanya endüstrisi Ukrayna'ya gönderilecek Leopard'ları ikame edemez'

Almanya hükümetinin Alman ordusuna (Bundeswehr) dönük bütçeyi kesmesiyle, Almanya'nın Ukrayna'ya gönderilecek Leopard 2 tankları yerine yeni tank üretemeyeceği vurgulanıyor. Alman savaş endüstrisinin kapasitesini düşürmek zorunda kalmasıyla Leopard 2 gibi tanklar artık daha zor ve uzun vadede üretilebiliyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla birlikte Almanya başta olmak üzere tüm Batı ülkeleri savaş endüstrisi kapasitesini fazla düşürdüğünün farkına varırken, bu ülkeler, herhangi bir tankın savaş bölgesine sevkiyatı durumunda, yenilerini ikame etmeleri gerekiyor.

Almanya'nın ürettiği Leopard 2, Krauss-Maffei Wegmann ve Rheinmetall gibi dünyanın önde gelen tankları, aynı zamanda dünyanın en çok maliyetine sahip askeri araçlar konumunda.

Fransa-Avustralya arasındaki denizaltı anlaşması krizi hatırlatması

Haberde, ABD'nin Avrupa silah piyasasını ele geçirme hedefine örnek olarak, Avustralya'nın 2 yıl önce ABD denizaltılarını almak için Fransa'yla yaptığı 56 milyar avroluk denizaltı anlaşmasını iptal ettiği hatırlatılıyor. ABD, bunun için öncesinde Avustralya ve İngiltere'yle güvenlik ittifakı anlaşması imzalamış, Avustralya da bunun karşılığında ABD'den silah satın alma taahhütünde bulunmuştu.

Alman silah endüstrisi çevresi, ABD'nin Avrupa'ya silah satmak için da uzun yıllardır girişimlerde bulunduğuna dikkat çekiyor. ABD, geçtiğimiz yıl, 89 adet ikinci el Bradley zırhlı araç sevkiyatı için Hırvatistan'la anlaşma sağlamıştı. Ancak 30 yıllık Bradley aracı için yapılan anlaşma kapsamında 630 milyon avro ödeyen Hırvatistan için önemli ölçüde maliyetli olmuştu.

Bir dönem Almanya'dan 200'den fazla Leopard 2 tankı satın alan Polonya da, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Almanya'yla askeri ilişkileri bozulmasıyla birlikte ABD ve Güney Kore'den tanklar almaya başlamıştı.

Alman savunma sanayii yetkilileri, ABD'nin kendi stoklarından ikinci el tanklar teklif ederek, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları tedarik edebilecek ülkelere uzun vadeli sanayi ortaklığı kurmak istiyor. Bu süreçte Almanya'nın silahlanma politikası konusundaki nüfuzu da azalıyor.

Scholz: Silah endüstrisi daha hızlı üretmeli

Scholz, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, ülkede silah ve mühimmat üretiminin önemli ölçüde genişletilmesi gerektiğini söyledi. SPD yöneticilerinden Lars Klingbeil de silah endüstrisiyle anlaşma yapılmasını önerdi.