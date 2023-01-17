Almanya'da 'savaş' istifası tartışma yarattı: NATO baskısı mı?

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ukrayna savaşı sırasında Almanya'nın aldığı konum ve askeri altyapıdaki sorunlar sebebiyle eleştirilen Lambrecht, "Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor. Bu sebepten dolayı görevimi devretmeye karar verdim" dedi.

Lambrecht'in istifasının gerekçesi, Alman ve Batı medyası tarafından görev süresi boyunca yaptığı gaflar olarak gösterildi.

Diğer yandan, Almanya hükümeti, Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı konusunda uzun zamandır NATO ülkeleri ve ülke muhalefeti tarafından baskı görüyor. Almanya hükümeti Ukrayna işgalinin başladığı ilk dönemlerde Kiev'in ağır silah yardımı taleplerine karşılık vermezken, Lambrecht, Ukrayna'daki savaşa ilişkin gerekli adımları atmamakla suçlandı.

Almanya'nın Ukrayna ve Rusya'ya dönük politikası ve savaş gündemi, ülkenin iç siyasetinde de gerilimlere ve ciddi tartışmalara yol açtı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaş konusunda daha dengeci politikalara yönelirken, koalisyon ortağı olan Yeşiller, silah sevkiyatı konusunda daha hızlı atım atılması yönünde Scholz'a baskı yapıyordu.

Lambrecht'in istifası, ABD yönetiminin, Almanya’nın Leopard-2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesini talep etmesi sonrası geldi.

İngiltere, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tankı göndermeye karar verirken, Finlandiya, Litvanya ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri, Leopard-2'nin sevkiyatlarının onaylanması için Berlin'e dönük baskılarını artırmıştı.

Polonya ve Litvanya basını: 'Artık tankları gönderin'

Almanya, Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatına ilişkin özellikle NATO'nun doğu kanadı olan ülkelerden baskı görüyor.

Polonya basınında bu ayın başından bu yana kaleme alınan yazılarda, Almanya'nın tank sevkiyatı sürecini hızlandırmaktan başka seçeneği olmadığına işaret edildi ve Almanya'nın her an sevkiyatı onaylayabileceği ifade edildi.

Litvanya televizyonu LRT'de de “Ukrayna'ya tankları verin! Leoparları özgür bırakın! Polonya, Finlandiya ve hatta Fransa, Almanya'dan Ukrayna'ya Alman tanklarını sunmasını talep etti, zira bu tanklar olmadan Ukrayna ordusu nihai bir kurtuluş taarruzu başlatamayacak" ifadeleri yer aldı.

Alman basını: 'Berlin cesaret göstermeli'

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını henüz onaylamaması Alman basınında da geniş yer buldu.

Der Tagesspiegel gazetesinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Leopard tankı gönderilmesine karşı argümanlarının her geçen gün dayanağını yitirdiği belirtilerek, "Buna engel teşkil eden bir NATO anlaşması yok. Leopard gönderiminde tek başına kalma gibi bir risk de yok" ifadeleri kullanıldı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde ise, Almanya'nın, Leopard tanklarını tedarik etmesi, ancak bunu tek başına üstlenmemesi gerektiği savunuldu. Gazetede yer alan değerlendirmede, "Böyle bir Leopard girişimiyle Avrupalılar ve özellikle Almanlar, transatlantikçi Joe Biden'ın yaşamını daha da kolaylaştırmış olurlar. Böylece Başkan, şüphe duyan yurttaşlarına ABD'nin asıl yükü üstlenmediğini anlatabilir" denildi.

Deutschlandfunk haber sitesinde de, Ukrayna'nın Leopard tanklarına acilen ihtiyacı olduğu savunularak, "Tanklar, Federal Almanya Hükümeti izin verirse Kiev'e devredilebilir. Berlin'in artık tek başına hareket etme cesaretini göstermesi gerektiği anlamına geliyor. Bu gerçekleşmeden Avrupa'nın tank harekâtı başlayamaz” denildi.

Sitede yer alan başka bir yazıda, Ukrayna'nın sürekli daha fazla silahlandırılmasından daha iyi bir alternatif olmadığı söylendi.