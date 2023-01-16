Almanya Savunma Bakanı istifa etti

Uzun süredir eleştirilerin odağında olan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor" açıklamasında bulunan Lambrecht, "Bu sebepten dolayı görevimi devretmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Ukrayna savaşı sırasında Almanya'nın aldığı konum ve askeri altyapıdaki sorunlar sebebiyle eleştirilen 57 yaşındaki Lambrecht, bu baskılar sonucunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ukrayna'ya 5 bin kask: 'Fiyasko'

Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Lambrecht, uluslararası kamuoyu tarafından da, Ukrayna'ya silah yardımları konusundaki çekimserliği nedeniyle eleştirildi.

Savaş başlamadan kısa süre önce Almanya'nın, Ukrayna'ya 5 bin kask gönderileceğini dile getirmesi büyük yankı uyandırmış, Lambrecht'in açıklaması "fiyasko" olarak değerlendirilmişti.

Oğlunu askeri helikoptere bindirmişti

Savunma Bakanı Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.

Son olarak yılbaşı gecesi sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında yeni yıl mesajı paylaşan Lambrecht’in bu paylaşımı yoğun eleştirilere sebep olmuş, muhalefet partileri kendisinin istifasını istemişti.