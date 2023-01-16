Almanya'da her 3 kadın işçiden biri emeklilikte yoksulluk çekebilir

Almanya'da tam zamanlı çalışan her üç kadından birinin ileri yaşlarda yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Almanya Çalışma Bakanlığı'nın parlamentoda Sol Parti tarafından sunulan soru önergesine verdiği yanıta göre, tam zamanlı çalışan kadınların büyük bir bölümünün net emekli maaşı 1000 avrodan az olabilir.

Bild'de yer alan habere göre, ülkede 2,7 milyon kadın bu durumdan etkilenecek. Bu, ülkede tam zamanlı çalışan kadınların yüzde 38'ine tekabül ediyor.

Almanya'da şu anda 1000 avro net emekli maaşı alınabilmesi için 40 yıl boyunca aylık 2 bin 844 avro brüt maaşa sahip olunması gerekiyor.

Almanya'da bugün tam zamanlı çalışanlar arasındaki kadın oranı yüzde 32,6 olarak kaydedildi. Ancak ülkede tam zamanlı çalışan arasında 45 yıllık çalışma hayatına karşılık 1000 avrodan düşük emekli maaşına sahip olması öngörülenlerin yüzde 48,5'inin kadın olduğuna dikkat çekiliyor.

Çalışma Bakanlığı'na soru önergesini sunan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, "Enflasyon ve halihazırda yüksek olan mevcut yoksulluk düzeyi bu sayılar felaket. 40 yıllık çalışma hayatından sonra tam zamanlı çalışanların yarasından fazlası 1200 avrodan az gelire sahip olacak. Milyonlarca kadın ileri yaşlarda yoksulluğa sürüklenecek. Emeklilik sistemimizin şu anda önemli bir güncellemeye ihtiyacı var. İşlevsel bir sistem gerekiyor" dedi.