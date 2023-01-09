Almanya'da 'doktor' krizi gündemde: 'Yakında yaşlıları tedavi edecek doktor kalmayacak'

Almanya'nın doktor açığı yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, "boomer" kuşağına mensup doktorların emekliliğe yaklaşmasıyla, ülkede yaşanacak olası "doktor" krizi yeniden gündeme geldi.

Bild am Sonntag'a konuşan Almanya Sağlık Bakanı Karl Leuterbach, "Bu açığı, başka ülkelerden doktorlar getirip karşılayamayız. Kendi ülkelerinin acil olarak uzman doktorlara ihtiyacı varken bu mümkün değil" dedi.

Leuterbach, "Eğer doktor eğitimi verecek yer sayısını 5 bine kadar artırmazsak, yakında 'boomer' jenerasyonuna yeterli tıbbi bakımı sağlayamayacağız. Kliniklerde doktorumuz olmazsa hastane reformunun da pek bir anlamı olmaz" diye konuştu.

Gazetenin 16 eyalette yaptığı ankete göre ise, üniversitelerde bu yıl yeni eğitim alanı açılması gündemde gözükmüyor. Yalnızca Bavyera eyaletinde önümüzdeki yıllarda 2 bin 700 yeni tıbbi eğitim yeri açılmasının planlandığı belirtiliyor.

Oldenburg Üniversitesi'nde ve Berlin Charité Üniversitesi'nde birtakım yeni tıbbi çalışma alanları açılma girişimleri olduğu belirtilirken, bu girişimlerin yalnızca "okyanusta bir damla" boyutunda olduğu ve "zamana karşı yarışın kazanılmasının mümkün olmadığı" ifade ediliyor.

Buna ek olarak, ülkede yarı zamanlı çalışan doktorların sayısının da arttığına işaret ediliyor.

Alman Tıp Derneği Başkanı Klaus Reinhardt, ülkedeki doktorların iş yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bugün doktorlar daha az zamanda daha çok hastayı tedavi ediyor. Bunun nedeni genel olarak ülkelerin hastanelere yatırımlarını azaltması" ifadelerini kullandı.

Reinhardt, "Eyaletler acilen harekete geçmeli. Ancak fakülteler, ek ödenek olmadan daha fazla öğrenci yetiştirmenin eğitim kalitesini düşüreceğinden de endişeliler" diyerek tıbbi eğitim için eyaletlerin bütçeyi artırması çağrısı yaptı.

Diğer yandan, eyaletlerdeki tıbbi eğitimin, diğer alanlardan 3 kat daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.