Putin: Taliban'ı resmen tanımak için acele edilmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban hareketi ile iletişimin sürdürülmesi gerektiğini ancak hükümeti resmen tanımak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Putin, Cuma günkü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinde yaptığı açıklamada, "Taliban'ı resmen tanımak için acele edilmemeli. Onlarla işbirliği yapılması gerektiğinin farkındayız, ancak aceleye yer yok." dedi.

Moskova'nın bu konuyu BDT'deki diğer ülkelerle de tartışacağını da sözlerine ekledi.

Putin, Taliban'ın geçici hükümetinin Afgan toplumunun tüm çeşitliliğini yansıtmakta başarısız olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:

"Aynı zamanda genel seçimlerin yapılmasına yönelik bir niyet de açıklandı. Kamu idare organlarının işleyişini normale döndürmek için önlemler alınıyor. BDT çerçevesinde bu taahhütlerin gerçek eylemlerle desteklenip desteklenmediğini kesinlikle takip edeceğiz."

Putin, "Afganlar arası uzlaşma sürecini desteklemek ve bu ülkede genel olarak normalleşmeyi teşvik etmek gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı eski SSCB ülkelerinden oluşan müttefiklerine yönelik yaptığı konuşmada şunları kaydett:

"Genişleyen troykanın, Rusya, ABD ve Çin'in, Pakistan'ın da yer aldığı faaliyetlerinin yeniden başlamasına hepimiz katkıda bulunabiliriz sizden bunu desteklemenizi isterim ve ayrıca Moskova formatı da dahil olmak üzere Orta Asyalılar içinde bölgenin kilit ülkelerinin katıldığı Moskova formatına katkıda bulunabiliriz. Bu mekanizmalar çerçevesinde yakın gelecekte, Ekim ayında Moskova'da toplantılar düzenlemeye doğru ilerliyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, dün Moskova'nın önümüzdeki hafta Afganistan'la ilgili istişareler için büyük bir Taliban heyetinin gelmesini beklediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'sa, Afganistan'la ilgili temasların hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Moskova formatındaki toplantı 20 Ekim'de yapılacak. Bu platform, 2017'de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'dan özel elçiler tarafından altı partili bir istişare mekanizması temelinde ortaya çıktı.