Taliban Kızılay'ı ziyaret etti: 65 tane işyeri açtık, devamını talep ediyorlar

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek için Ankara'ya geldi.

Taliban üyeleri ayrıca Kızılay’ı ziyaret etti.

Taliban'la görüşen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İHA’nın aktardığına göre şöyle konuştu:

“Türk Kızılay’ı olarak Afganistan’da 1995 yılından beri yapmış olduğumuz yardımlar çerçevesinde konuştuk. Özellikle 2018 yılında açmış olduğumuz Afganistan delegasyonumuzun şu ana kadar yaptığı ve yeni yönetim döneminde de yapmış olduğu yardımları konuştuk. Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçları dinledik. Hangi konularda yardımlar yapılabileceğini duyduk. İnşallah insani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri bu konuda bize destek verecekler.”

Taliban'ın yapılan yardımlar konusunda kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Altan, heyetin hangi konularda yardım talebinde bulunduğunu ise şöyle açıkladı:

“Özellikle insani yardımlar, kış yardımları, başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var. Eğitimde kırtasiye yardım talepleri var. Bunun yanında bizim kalkınma yardımlarımız var. Şu anda orada Afganistan’dan göçü engellemek için 65 tane işyeri açtık. Bu işyerlerinin devamını talep ediyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere yardımların devam etmesini talep ediyorlar.”