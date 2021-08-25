Kızılay yöneticileri 'huzur' dolmuşlar: Her ay 9 şirketten para

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve 6 Kızılay yöneticisine son 2 yılda “huzur hakkı” adı altında 2.5 milyon lira ödendiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “huzur hakkı” belgelerini açıkladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nı haberine göre; Kınık ve 6 yöneticinin her ay 9 şirketten “huzur hakkı” adıyla 3'er asgari ücret aldıklarına dikkat çeken Bingöl, “Geçen yıl bu şirketlerden 1 milyon 717 bin 662 TL, bu yılın ilk 6 ayında da 844 bin 633 TL huzur hakkı verildi” dedi. Kızılay'ın 9 şirketi olduğunu, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin her ay “huzur hakkı” aldıklarını belirten Bingöl, şunları söyledi:

“Kızılay'dan ‘maaş almıyorum' diyerek halkı yanıltıyorlar. Ortada maaş yok ama şirketlerden ‘huzur hakkı' altında alınan milyonlar var. Kızılay bünyesinde 9 farklı şirket var. Bunların ilki 30 Kasım 2018'de 100 milyon TL sermaye ile kurulan Kızılay Yatırım Holding A.Ş. Bu şirket aynı zamanda diğer şirketleri şemsiyesi altında tutuyor.

İkinci şirket Ocak 2019'da 50 milyon TL sermaye ile kurulan Kızılay İçecek. Ardından 2019'da sırasıyla 10 Mayıs'ta Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi, 16 Mayıs'ta Kızılay Sağlık A.Ş., 20 Haziran'da Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş., yine 20 Haziran'da Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., 2 Ağustos'ta Kızılay Sistem Yapı A.Ş. ve 2020 4 Mart'ta Kızılay Bakım A.Ş., 3 Temmuz'da da Kızılay Lojistik A.Ş. kuruluyor. Ve kurulan bu şirketlere Kızılay'ın bütün mal varlıkları ile faaliyet alanlarına göre çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi.”

Kerem Kınık, 9 şirketten 27 asgari ücret alıyor

Kızılay'ın yaptığı maaş açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Bingöl, süreci şöyle aktardı:

“Bu şirketler kurulduktan sonra Ticaret Sicil Gazetesi'nde Genel Kurul İç Yönergesi yayınlanıyor. Hepsinde ‘yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi' maddesi var. Böylece ‘huzur hakkı' adı altında milyonlarca lira aktarılıyor.

Kızılay'dan maaş almadığını iddia eden Kerem Kınık 9 şirketten ayda 27 asgari ücretlik ‘huzur hakkı' alıyor. Millete IBAN gönderen ama milyonluk huzur haklarını ceplerine dolduran bu kişiler hukuk karşısında hesap verecek.”