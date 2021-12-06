Psaki'den Türkiye'nin 'Demokrasi Zirvesi'ne çağrılmamasına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'Demokrasi Zirvesi'ne neden Türkiye'nin çağrılmadığının sorusuna "Davet edilmek ya da dahil edilmek [ülkelerin] demokrasileri için bir onay damgası manasına gelmiyor. Aynı şekilde dahil edilmemek de bunun zıttı değil" şeklinde cevap verdi.

Günlük basın brifinginde bir gazetecinin AB üyesi Macaristan ve NATO üyesi Türkiye çağrılmazken neden 'Pakistan ve Filipinler gibi ülkeler'in davet edildiğinin sorulması üzerine Psaki şöyle konuştu:

"Demokrasi Zirvesi ABD yetkilileri, sivil toplum önderleri ve farklı deneyimlerden yabancı temsilcilerini bir araya getirecek. Burada demokrasiyi savunmak, totaliterliğe karşı savunma, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına saygı konuşulacak. Davet edilmek ya da dahil edilmek [ülkelerin] demokrasileri için bir onay damgası manasına gelmiyor. Aynı şekilde dahil edilmemek de bunun zıttı değil."

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce "Türkiye ile çok önemli bir ilişkimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki [...] görüş ayrılıklarımız üzerinde çalışıyoruz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ABD'deki Joseph Biden hükümeti, 110 ülkeyi davet ettiği bir "Demokrasi Zirvesi"ni 9 ve 10 Aralık tarihlerinde düzenlemeyi planlıyor. Sözde Demokrasi Zirvesi'ne Jair Bolsonaro'nun yönetimindeki Brezilya, şeriatla yönetilen Endonezya, geçtiğimiz yıllar ağır insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen İsrail, Şili ve Kolombiya'nın yanı sıra Çin'in "ayrılıkçı bir yapı" olarak gördüğü Tayvan da davet edildi.

Öte yandan Çin, Rusya, Belarus gibi ülkeler davetli listesinde yer almadı.