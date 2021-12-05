Çin'den ABD'ye 'Demokrasi karnesi'

Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı raporda ABD'nin bu ay ev sahipliği yapacağı sözde "Demokrasi Zirvesi" öncesinde ABD demokrasisinin işlevsizliğinin altını çizdi.

Raporda "Yıllar geçtikçe ABD'de demokrasi yabancılaşıp yozlaştı ve giderek demokrasinin özünden ve özgün tasarımından saptı. Para siyaseti, kimlik siyaseti, siyasi partiler arası çekişmeler, siyasi kutuplaşma, toplumsal bölünme, ırksal sorunlar gibi sorunlar büyüdü. Tansiyon ve servet uçurumu daha da keskinleşti. Bütün bunlar ABD'de demokrasinin işleyişini zayıflattı" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı değerlendirmede ABD demokrasisinin, sistemin köklü sorunlarla dolu olması, ABD demokrasisinin uygulamalarının dağınık ve kaotik olması ve diğer ülkelerde uygulandığında ABD demokratik modelinin yıkıcı sonuçları olmak üzere üç ana sorunun olduğunun altı çizildi.

Bakanlığa göre, ABD'nin kendi demokratik modeliyle karşı karşıya olduğu en büyük sorun, "demokrasiyi" sıklıkla başka ülkelerin içişlerine müdahale etmek için bir gerekçe olarak kullanması ve bunun da daha fazla soruna yol açması.

Rapor sonuç bölümündeyse şu ifadeler yer aldı:

"ABD için şu anda zorunlu olan şey, gerçek demokrasi ve sonuçları pahasına prosedürel veya resmi demokrasiye çok fazla vurgu yapmak yerine, halkının demokratik haklarını sağlamak ve demokrasi sistemini geliştirmek için gerçekten ciddi bir şekilde çalışmaktır."

Bakanlık, uluslararası toplumun tek vücut olarak birleşmesi ve Covid-19 salgını ve iklim krizi gibi diğer daha önemli sorunlarla mücadele etmesi gerektiğini de vurguladı.

ABD'deki Joseph Biden hükümeti, 110 ülkeyi davet ettiği bir "Demokrasi Zirvesi"ni 9 ve 10 Aralık tarihlerinde düzenlemeyi planlıyor. Sözde "Demokrasi Zirvesi"ne Jair Bolsonaro'nun yönetimindeki Brezilya, şeriatla yönetilen Endonezya, geçtiğimiz yıllar ağır insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen İsrail, Şili ve Kolombiya'nın yanı sıra Çin'in "ayrılıkçı bir yapı" olarak gördüğü Tayvan da davet edildi.

Öte yandan Çin, Rusya, Belarus gibi ülkeler davetli listesinde yer almadı.

Listede Türkiye de kendisine yer bulamazken konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Türkiye ile çok önemli bir ilişkimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki [...] görüş ayrılıklarımız üzerinde çalışıyoruz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.