Politico: Erdoğan, Biden'ın Demokrasi Zirvesi'ne çağrılmadı

Politico'da yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşan Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmeyecek.

ABD menşeli yayın organı, Erdoğan'ın "demokratik sistemleri baltalama sicili nedeniyle" Türkiye'nin toplantıya davet edilmeyeceğini öne sürdü.

Çağırılmayan diğer ülkeler arasında, AB'ye karşı tutumuyla bilinen Viktor Orban'ın ülkesi Macaristan'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Öte yandan Polonya ve Jair Bolsonaro'nun yönetimindeki Brezilya davetliler arasında gözüküyor.

Rusya, Belarus ve Çin'se davetliler arasında bulunmuyor.

9-10 Aralık tarihleri ​​arasında gerçekleşmesi planlanan zirveye ilişkin herhangi bir davetli listesi açıklanmadı. Ancak Politico, "bazı detayların sızdığını" söyledi.

Zirvenin konu başlıkları arasında internet özgürlüğü, medya okuryazarlığı programları için daha fazla fon tasisi ve şirketler arası temsil için kullanılabilecek çift kullanımlı teknolojilere daha güçlü ihracat kontrolleri getirmek bulunuyor.