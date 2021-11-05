ABD'li yetkili 'Jim Carrey'le görüştüğünü söyleyen Bolsonaro: Pizza Kulesi'ne gittim

İtalya'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından yurduna dönen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ilginç açıklamalara imza attı.
Bolsonaro, Brezilya'da 5G hattının alt yapısının kurulumuna ilişkin katıldığı bir törende İtalya'da "Pizza Kulesi"ne [a torre de pizza] gittiğini açıkladı.
Bolsonaro'nun Pisa kentinde bulunan ünlü Pisa Kulesi'ne "Pizza" demesi Cumhurbaşkanı'nın "Jim Carrey"le özel olarak görüştüğünü açıklamasını takiben geldi.
Ancak ABD'li aktör Jim Carrey'nin uluslararası zirvelerde kamuoyunca bilinen bir rolü bulunmuyor. Bolsonaro'nun ünlü film yıldızını ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'yle karıştırmış olmasıysa muhmetemel.