Pompeo: BAE'ye F-35 vermek İsrail anlaşmasının temelinde var

Trump yönetimi, "Abraham Anlaşmaları" adı altında İsrail'in diğer ülkelerle "bağları normalleştirme" anlaşmaları karşılığında beşinci nesil savaş uçağı F-35'in Eylül 2020'de Abu Dabi'ye satışını onayladı. Ancak Ortadoğu'da F-35'i kullanan tek ülke olan İsrail, jetin satışına itiraz etti ve ardından barış anlaşmasının arkasında başka faktörlerin olduğu konusunda ısrar etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışını, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkileri normalleştiren Abraham Anlaşmalarının "kilit bir parçası" olarak övdü.

Pompeo, Perşembe günü yayınlanan Ynetnews'e verdiği bir söyleşisinde "Uçakları satma anlaşması Emirliklere onlara güvendiğimizi kanıtladı." dedi. Eski ABD dışişleri bakanına göre, "Emirliklere sağladığı olanakların ötesinde" F-35 satışı, "İsrailliler ve Amerikalıların Emirlikler'in güvenlik kavramlarını paylaşabileceğine inandıklarına dair bir işaret" oldu.

Trump'ın Dışişleri Bakanı'nın yorumları, F-35'in normalleşmenin bir parçası olmadığı konusunda ısrar eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerin konuyla ilgili önceki açıklamalarıyla çelişiyor.

Netanyahu, kabinesinin F-35'lerin Abu Dabi'ye satışına izin verdiğini defalarca reddetti, ancak diğer raporlar hükümetinin ABD tarafından İsrail'in askeri avantajına meydan okunmayacağına dair güvence verildikten sonra satışı zımnen onayladığını belirtti.

Bibi ayrıca anlaşmaların "barış için barış" ile ilgili olduğunu söyledi ve Arap uluslarının Tel Aviv ile ilişkiler kurmak için rüşvet alması gerekmediğini öne sürdü.

Bu yılın başlarında, BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Otaiba, Abu Dabi'nin İsrail'in Batı Şeria'nın geniş bölgelerini yasadışı bir şekilde ele geçirmesini durdurma karşılığını anlaşmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Trump'ın İsrail rüşvetleri

BAE ve Bahreyn, Trump yetkililerinin arabuluculuğunda geçen Eylül ayında Washington'da Abraham Anlaşmalarını imzalayarak İsrail ile ilişkileri "normalleştiren" üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri oldular. Bunu Ekim ve Aralık aylarında Sudan ve Fas izledi.

BAE'nin aldığı rüşvet gibi, Washington Hartum'u teröre destek veren devletler listesinden çıkarmış ve Rabat'ın Batı Sahra üzerindeki işgalini tanımıştı.

BAE yetkilileri de F-35 rüşvetinin İsrail'le bağları normalleştirme kararlarında kilit rol oynadığını inkâr etti.

Biden yönetimi, göreve başladıktan sonra BAE ile 23 milyar dolarlık ABD silah anlaşmasını kısaca dondurdu, ancak teknik bir incelemenin ardından Nisan ayında anlaşmaya onay verdi.

Lockheed Martin F-35 programı, insanlık tarihindeki en pahalı silah projesi. Söz konusu silahların toplam beklenen yaşam boyu maliyeti 1,7 trilyon doları aşıyor.