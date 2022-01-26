NATO Rusya'dan Kırım, Transdinyester ve Transkafkasya'dan birliklerini çekmesini talep etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken basına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'den Aralık ayında sunduğu güvenlik garantileri anlaşması önerisine yazılı bir yanıt aldığını doğrulamasının ardından geldi.

2021'in Aralık ayı ortalarında Rusya, Ukrayna üzerindeki artan gerilimler nedeniyle NATO ve ABD'ye güvenlik garantilerine ilişkin bir çift anlaşma taslağı önerdi. Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın güvenlik teklifine yazılı yanıt verdiğini söyledi.

Almanya menşeli Deutsche Presse-Agentur, NATO'nun yanıtının Rusya'nın temel taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu açıkça ortaya koyduğunu da bildirdi. NATO'dan diplomatlar Çarşamba günü Agence France-Presse'e bloğun Rus güvenlik önerilerine yazılı yanıtının Rusya'nın Belçika büyükelçisine iletileceğini söyledi.

NATO başkanı Jens Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya'yı bir kez daha durumu gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. NATO, gerilimlerin ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine kesinlikle inanıyor." dedi.

NATO'nun "Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğunu" iddia eden Stoltenberg, ancak NATO'nun önerilerinin ABD önerileriyle paralel ilerleyeceğini söyledi.

Stoltenberg ayrıca Rusya ve NATO'nun Brüksel ve Moskova'da kendi ofislerini yeniden kurmalarını önerdi. Ofisler Ekim 2021'de Moskova tarafından, sekiz Rus yetkilinin "Rus istihbarat subayı olmakla suçlanmasından" sonra Brüksel karargahına akreditasyonu çekmesine misilleme olarak kapatıldı. NATO ayrıca Moskova ofisindeki persone sayısını 20'den 10'a indirmişti.

Stoltenberg, "NATO-Rusya Konseyi'nde tatbikatlar ve nükleer politikalar hakkında karşılıklı brifingler öneriyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri NATO'nun "en kötüsüne hazırlanan bir savunma ittifakı olduğunu" söylerken bu amaçla, 5 bin kişilik bir yanıt gücünün oluşturulduğunu ve birkaç gün içinde konuşlandırmaya hazır olabileceğini ve NATO'nun Baltık ve Karadeniz bölgelerindeki varlığını güçlendirdiğini kaydetti.

Stoltenberg ayrıca Rusya'nın "Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da bulunan, bu ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdıkları kuvvetlerini çekmesi" gerektiğini söyledi. Stoltenberg bu ifadeleriyle Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ile Abhazya, Rusya'ya katılan Kırım ve Moldova'dan ayrılan Transdinyester'i kastediyor. Güney Osetya ile Abhazya bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Gürcistan'ın askeri müdahalesine maruz kalmıştı. Gürcistan'ın saldırısı Rusya'nın garantör rolünde savaşa müdahale etmesiyle son bulmuştu. Kırım'daysa 2014'te Kiev'de meydana gelen ABD güdümlü darbenin arifesinde Ukrayna'dan ayrılma ve Rusya'ya katılma yönünde referandum düzenlenmişti.

ABD'nin Rusya'nın güvenlik önerilerine kendi yazılı yanıtlarını sunduğunu söyleyen Blinken, ABD yetkililerinin halihazırda kamuoyunda söylediklerini, NATO'nun üyelik politikasının değişmeyeceğini ve Rusya'nın bölgesel güvenliği baltaladığını söylediği eylemleri yinelediğini söyledi. Blinken, ABD'nin yanıtının, ortaya koydukları diplomatik yolu takip etme sorumluluğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yüklediğini söyledi.

NATO'nun 5 bin kişilik kuvvetine ek olarak ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde "htiyaç duyulması halinde" beş gün içinde Avrupa'ya gönderilmek üzere 8 bin 500 kişilik ayrı bir ABD kuvvetinin hazırlandığını söylemişti. Bu beyanlar Blinken tarafından tekrarlandı.

Moskova, Doğu Avrupa hakkında Aralık ayı ortasında bir dizi güvenlik önerisi sundu. Rusya'nın önerileri, NATO'nun doğuya doğru daha da genişlemesine son vermek, özellikle de Ukrayna'nın ittifaka potansiyel katılımını sona erdirmek ve Doğu Avrupa'da daha fazla saldırı silahının yerleştirilmesini önlemek de dahil olmak üzere kilit güvenlik endişelerini ele alıyor. Rusya, bölgede konuşlanmış füzelerin, Rus şehirlerine sadece birkaç dakika içinde ulaşma potansiyeline sahip olacağından endişeli.