Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazı altında son kayıp olduğuna inanılan bir kişinin daha bulunmasıyla ölü sayısı 98'e çıktı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında ölen kişinin 54 yaşındaki Estelle Heda olduğunu belirtti.

Bir aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, 23 Haziran'da arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurmuştu. Enkazdan en son 15 Temmuz’da bir kişinin cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.

Ne olmuştu?

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı binanın yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.