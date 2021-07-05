Miami'de çöken apartmanın ayakta kalan kısmı için yıkım kararı

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de çöken apartmanın ayakta kalan bölümünün beklenen fırtınada risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkılacağı, bu nedenle enkazda arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

Miami'nin Dade ilçesinin belediye başkanı Daniella Levine Cava, cumartesi günü basın toplantısında yaptığı açıklamada, mühendislerin bölgede incelemelerde bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının saat 16.00 itibariyle kısa süreliğine ara verildiğini söyledi. Cava, bunun ardından yapılacak yıkım çalışmaları için arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulacağını söyledi. Cava, "Bölgede güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, bölgede önümüzdeki günlerde beklenen Tropik Elsa Fırtınası'nın binanın geri kalanını yerle bir edebileceğini ve bu durumun arama kurtarma çalışmalarını büyük tehlikeye atabileceğini söylemişti.

Cava, binanın yıkılması sonucu ölen sayısının hâlâ 24 olduğunu, kayıp sayısınında 121 olduğunu söyledi.