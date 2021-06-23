İstanbul Şişli'de Kurtuluş Mahallesi sakinleri, 24.00'dan sonraki "müzik yasağı"nı tanımadıklarını, şarkılar ve türküler eşliğinde, "kusura bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz" diyerek, dile getirdiler.

"Bizleri karanlığa hapsetmeye çalışanlara karşı, bugün emekçiler olarak ses çıkaracağız. Şarkılarımızı, türkülerimizi söyleyeceğiz "açıklaması yapan mahalle sakinleri, Kuyulubağ Parkı'na kadar yürüyerek etkinliklerine burada da devam ettiler.

Mahalle sakinleri, burada Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin çağrısına da destek olarak, tüm müzik emekçilerini, sahnelerini sokaklara taşımaya davet ettiler.

Şişli Kurtuluş'ta müzik yasağına karşı eylem yapıldı