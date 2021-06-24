İmamoğlu: Cumartesi yapılacak tören Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere İSKİ tesislerinde, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.
Bu projenin net olarak karşısında olduğumu ifade ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Karşı duracağım dedim ve halk beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Bana göre bu proje değil, sadece bir fikir. Adına beton kanalı dediğimiz proje bir devlet projesi değildir. Bir seçim projesi, bir seçim vaadidir" dedi.
Birgün'den İsmail Sarı'nın haberine göre, İmamoğlu şöyle konuştu: