İmamoğlu: Cumartesi yapılacak tören Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere İSKİ tesislerinde, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bu projenin net olarak karşısında olduğumu ifade ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Karşı duracağım dedim ve halk beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Bana göre bu proje değil, sadece bir fikir. Adına beton kanalı dediğimiz proje bir devlet projesi değildir. Bir seçim projesi, bir seçim vaadidir" dedi.

Birgün'den İsmail Sarı'nın haberine göre, İmamoğlu şöyle konuştu:

"Haziran ayının ilk haftasında şantiye izinsiz olarak İSKİ yolları kullanılarak kuruldu. İSKİ şantiye alanıyla ilgili bilgi istemiş ve cevap verilmeden alelacele şantiye kurulmuştur. Bunun üzerine İSKİ şantiyeyi tahliye etmiştir. Devlet kurumları işgal eder gibi iş yapmaz. Askerlerin gözetiminde şantiye 500 mete uzağa kurulmaya başlandı.

Kanal İstanbul ilk kez 2011 tarihinde bir seçim propagansı olarak açıklandı. Bu temeli atılacak köprü inşaatı Kanal İstanbul'dan yıllar önce 3. Köprüden dolayı yapılması planlanmış ve planlara işlenmişti.

Cumartesi yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir. Yol yapım temel atma törenidir. Burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesi ile ilgisi bulunmaktadır

4 Kasım 2020'de alelacele kamulaştırma kararı alındı bu bölgeyle ilgili. Bu milyarlarca lira kamulaştırma bedeli ödenmesi anlamına geliyor. Acele kamulaştırma kararı alınmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kamulaştırma bedelleri de ödenmedi."