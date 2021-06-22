Erdoğan 26 Haziran'da Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Haziran'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacaklarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız.

Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı."