‘İdlib’de HTŞ’nin iki sözcüsü öldürüldü’

Suriye’deki cihatçı gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün İdlib bölgesinde cihatçı örgüt Heyet Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) askeri ve basın sözcülerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye ordusunca düzenlendiği belirtilen operasyonda güdümlü füzeler kullanıldığı kaydedilirken, SOHR, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, en az 2’sinin sivil olduğunu iddia etti.

SOHR, İdlib’in İblin köyü yakınlarında bir aracın hedef alındığı saldırıda ölenler arasında HTŞ’nin askeri kanat sözcüsü Ebu Halid eş Şami ile grubun basın koordinatörü Ebu Musab’ın da olduğunu açıkladı.

Öte yandan Rus savaş uçaklarının da bu sabah İdlib'in güney kırsalında bazı hedefleri vurduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin Rusya ya da Suriye'den henüz bir açıklama yapılmadı.

El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi HTŞ adını almıştı.