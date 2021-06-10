İdlib'de cihatçılardan son 24 saatte 35 saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İdlib gerilimi azaltma bölgesine son 24 saatte cihatçı gruplarca 35 kez top atışıyla saldırı düzenlendi.

Merkezin başkan yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit yaptığı açıklamada, El Nusra Cephesi mevzilerinden İdlib gerilimi azaltma bölgesine son 24 saatte 35 topçu ateşiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İdlib'e 16, Lazkiye'ye 11, Halep'e 5 ve Hama'ya 3 saldırı düzenlendiğini kaydeden Kulit, Suriye tarafının verilerine göre ise son 24 saatte düzenlenen toplam saldırı sayısının 31 olduğunu aktardı.