Hazine ve Maliye Bakanı: Kurumlar Vergisi'ni düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İmalat sanayiinin ülke ekonomisi için taşıdığı değerin farkındayız. Geçtiğimiz yıl 1,8 büyüme performansında imalat sanayinin katkısı yüzde 28 oldu. 2021 ilk çeyrek büyümenin yüzde 30'unu imalat sanayi sırtladı. Salgınla birlikte dünya genelinde reel sektörde de borçluluk oranları kayda değer bir artış gösterdi. Türkiye'de reel sektörün borçluluk oranı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında olduğunu görüyoruz.

Ülkemizin dışa açıklığı sayesinde reel sektör döviz açık pozisyonlarını yönetme kabiliyetine sahip. Reel sektör 2018'den bu yana döviz açık pozisyonunu azaltırken kısa vadede ise fazla veriyor.

Kurumlar Vergisi oranı biz bu oranı yüzde 25 olarak bu yıl ön gördük. Önümüzdeki yıl yüzde 23'e, ertesi yıl 2023'te ise yüzde 20'ye düşüreceğiz."