İşsizlik salgının ilk aylarından daha kötü: 9 milyon 837 bin kişi işsiz

DİSK-AR "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Nisan 2021 Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, hem dar hem geniş tanımlı işsizlikte artış devam ederken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,4 oldu. DİSK-AR raporuna göre, çalışma çağındaki 63,5 milyon kişinin sadece 18,8 milyonu kayıtlı tam zamanlı çalışıyor, Her 100 kadının sadece 16’sı kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor.

Rapordan bi bölüm şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 Haziran 2021 tarihinde Nisan 2021 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı.

TÜİK Nisan 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,9 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı yüzde 27,4 olarak açıkladı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı son bir yılda 0,2 puan, bir aylık dönemde ise 0,9 puan arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 0,6 puan azaldı ve son bir aylık dönemde ise 0,9 puan arttı.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2021 döneminde bir önceki yıla göre 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsiz son bir ayda ise 275 bin kişi arttı.

TÜİK verilerinden hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2021’de 9 milyon 837 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2020’de 9 milyon 187 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 650 bin kişi arttı.

TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup çalışmayanlar aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in aylık verilerinde yer almıyor. TÜİK ayrıca üç aylık veriler açıklayacağını ve ayrıntıların burada yer alacağını açıkladı. O nedenle aylık veriler detaylı analiz yapmak için yeterli değil.