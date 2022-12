Haydarpaşa'nın gar kalması mücadelesinde kazanım: İlk emare görüldü

Haydarpaşa Dayanışması 569’uncu Pazar eyleminde yaptığı basın açıklamasında Haydarpaşa Garı’na trenlerin gelmesi için sayılı günler kaldığını duyurdu.

BTS eski Genel Başkanı Hasan Bektaş ve BTS eski MYK üyesi Ayşen Dönmez tarafından gar önünde okunan basın açıklamasında Haydarpaşa Garı için mücadelenin 2005 yılında başladığı ve pazar nöbetlerinin de tam 10 senedir devam ettiği hatırlatıldı.

"Sonunda ‘Haydarpaşa yaşıyor’ diyebileceğimiz bir döneme adım atıyor gibiyiz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İlk resmi emare ve inşaat hareketi'

"Gelinen noktada Haydarpaşa Garı’nın gar niteliğinin ve ulaşım işlevinin koruyacağına yönelik ilk resmi emareyle ve inşaat hareketi ile karşılaştığımız bir anda bulunuyoruz. Mevcut plana göre, eskisi gibi büyük bir kapasiteyle olmasa da hızlı trenlerin Haydarpaşa Garı’na geleceği, geri sahasının trenlerin bakım ve onarım ihtiyaçlarına göre kullanılacağı, arkeolojik buluntuların sergileneceği bir alanın bulunacağı, yani özünde Haydarpaşa Garı’nın kamusal bir ulaşım mekânı olarak yeniden halka açılacağını öğrenmiş, bu amaçla devam eden inşaat çalışmalarını gözlemlemiş bulunuyoruz.

Bu açıdan 17 yıldır kar kış demeden her türlü zorlu koşulda sürdürdüğümüz inatlı mücadelemizin, Haydarpaşa Garı’nın gar olarak kalması noktasında çeşitli toplumsal kesimleri ikna etmeyi başarmış olmasından ötürü sevinçliyiz. Yaşadığımız coğrafyada politik rüzgârlar her geçen gün değişebildiği için yine de kritik bir anda bizi hızlıca harekete geçirmesi adına içimizde her daim küçük bir tereddüt ve şüphe tutmaya devam ederek ve Haydarpaşa Garı’nın yalnızca hızlı trenlere değil, Marmaray hattına ve konvansiyonel bölgesel trenlere de ev sahipliği yapmasını talep etmeyi sürdürerek mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi paylaşmak isteriz.”

Basın açıklamasında “Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak” sloganı atıldı.