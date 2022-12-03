Söğütlüçeşme'de yeşil alana yapılan hukuksuz AVM inşaatına karşı eylem

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde bulunan Söğütlüçeşme'de tren istasyonunun altında bulunan yeşil alan aylardır çitlerle çevrilip şantiyeye dönüştürülmüş durumda. Bölgede 'viyadük' adı altında 108 dükkânlı bir alışveriş merkezi (AVM) projesi inşa edilirken 415 ağacınsa sökülmesi söz konusu.

Kadıköy Kent Suçlarını Takip ve Teşhir Ağı'nın çağrısıyla bugün yurttaşlar AVM inşaatına karşı bir araya geldi.

Söğütlüçeşme tren istasyonunu AVM dönüştüreceği gerekçesiyle itiraz edilen planlar geçen yaz mahkeme tarafından iptal edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planları revize ederek yeniden askıya çıkarmıştı. Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adlı şirket ise inşa edilen yapının AVM değil "yiyecek içecek merkezi" olacağı yönünde imajı revize ederek inşaatı sürdürmüştü.

Kadıköy Kent Suçlarını Takip ve Teşhir Ağı'nın bugün düzenlediği eylemde "Söğütlüçeşme'de AVM istemiyoruz", "Söğütlüçeşme İstasyon Haydarpaşa gardır", "Sermaye defol Kadıköy halkındır" ve "Yasadışı inşaat durdurulsun" sloganları atıldı.

'TCDD için gar ya da viyadük fark etmiyor; projeler yenilense de sözleşme modeli aynı kalıyor'

Eylemde şirketler üzerine hazırlanan raporu okuyan Berivan Pektaş, buradaki projenin bir ulaşım projesi değil, bir alışveriş merkezi projesi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"TCDD’nin Söğütlüçeşme projesi için şirketle yaptığı bir anlaşma olduğunu biliyoruz. Bu, bir kiralama sözleşmesi ve ilk haliyle 1+1 yıl yapım 5 yıllık işletme şeklinde tasarlanmışken, son durumda 2+2 yıl yapım ve 25 yıllık işletme şekline dönüştürülmüş durumda. Maliyet hesapları değişiyor; ama kiralama sözleşmesi dükkanlar üzerinden devam ediyor. TCDD için gar ya da viyadük fark etmiyor; projeler yenilense de sözleşme modeli aynı kalıyor"

Pektaş, sermaye sahiplerinin kâr hırsı ve buna uygun şekilde işleyen sistemin çarkları, temel yurttaşlık haklarının yok sayıldığı ve daha da ötesi yaşam alanlarının işgal edildiği kentleri getirdiğini kaydederken "Yaşanabilir bir kenti korumak için örgütlenmek ve direnmek gerekiyor." dedi.

'Projenin tamamlanması durumunda Kadıköy trafiği içinden çıkılmaz bir hâl alacak'

Konuşma yapan Fulya Girginer ise "Projede adına ticari alan dense de Söğütlüçeşme’de bir AVM yapılıyor." dedi. Girginer, "Bu anlamsız proje için yüzlerce ağaç kesildi. Projenin tamamlanması durumunda Kadıköy trafiği içinden çıkılmaz bir hâl alacak. Bunlara rağmen proje için ÇED gerekli değildir kararı çıktı." derken şöyle devam etti:

"Bu proje halk için değil Akfen ve Fıratcan İnşaat kasasını doldurmak için yapılıyor. Öyle ki Fıratcan inşaat 2004 yılında kurulduğundan beri hiçbir inşaat faaliyetinde bulunmamış, sanki 18 senedir iştahla bu projeyi bekliyor."

Hukuksal durum

Hukuksal durum hakkında konuşan Avukat Eylül Evren ise 08 Ağustos 2022 “ÇED gerekli değildir” kararına karşı, İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hukuka ve mevzuata aykırı idari işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemli bir dava açtıklarını belirtti.

Evren, bu süreçte TCDD Genel Müdürlüğü’nün de davaya katılma talebi oldu ve davanın kazanılmasında hukuki yararı bulunduğu kararıyla davaya katılımına karar verildiğini kaydederken, akabinde, açtığımız dava üzerinden Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odasının da açtığı dava ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı Dava Dairesi tarafından 26 Ekim’de bağlantı kararı verildiğini ekledi.

Keşif ve bilirkişi avansı için istenen ücret 20 bin lira!

Evren şöyle konuştu:

"Burada şu ilginçliğin üzerinde durmak istiyoruz ki Mahkeme, bağlantı kararının hemen sonrasında yürütmenin durdurulması istemimiz hakkında; mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar vereceğini söyledi. Bu yöndeki keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin ara kararın tebliği ile, keşif ve bilirkişi avansı için istenen ücretin 20.000,00 TL olduğunu gördük.

Bizim davamızın inşaatın yapıldığı bölgede ikamet etmekte olan bir yurttaş tarafından açıldığı düşünüldüğünde durum ilginç, çünkü odanın bu konuda daha fazla olanağa sahip olacağını ve tek bir yurttaşın olanaklarının daha kısıtlı olacağını düşünebilirsiniz. Mahkemenin neden böyle bir tercih yaptığı sorusu ortada duruyor."

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası yetkilileri ve hukukçularıyla yaptıkları görüşmeler sonucu konuyu birlikte değerlendirme kararı aldıklarını belirten Evren, "Bu tip durumlar karşısında çok uyanık olmamız ve olası zayıflatıcı ihtimalleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Odalarla ortak yürüme konusunda karşılıklı beyanlara sahibiz; bundan sonra da bu tutumu geliştireceğiz." dedi.