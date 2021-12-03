'Haklar söz konusu olunca kendimizi zorla hatırlatıyoruz, hemşirelerin çilesi nereye kadar?'

Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Öte yandan duyurulan hekim zammı haberlerine ilişkin açıklama yapan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yalnız hekimlere yapılacağı duyurulan zam "müjdesi"ne tepki göstermişti.
Hekimler konuşulurken hiç gündeme gelmeyen ve sağlık sisteminin yükünü omuzlayan hemşirelerden de açıklama geldi. Türk Hemşireler Derneği (THD) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, "İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olacaksın, sağlık sisteminin tüm hizmet alanlarında yer alacaksın, sistemde her açıklık ve boşluk seninle kapatılacak, nasıl hemşire olacağına, ne iş yapacağına, seni kimin yöneteceğine karar veremeyeceksin. Hemşirelerin çilesi nereye kadar?" dedi.
Aytolan'ın açıklaması şöyle:
"Bir sorun var!
Hemşirelerin çilesi nereye kadar?
İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olacaksın, sağlık sisteminin tüm hizmet alanlarında yer alacaksın, sistemde her açıklık ve boşluk seninle kapatılacak, nasıl hemşire olacağına, ne iş yapacağına, seni kimin yöneteceğine karar veremeyeceksin.
Meslek kanunun var, yönetmeliklerin yayınlanmış, kimsenin umurunda olmayacak. Bir yandan vazgeçilmez ama bir yandan en çabuk terk edilen olacaksın.
En riskli durumlarda öncü ama hakların konuşulduğu durumlarda kendini zorla hatırlatan olacaksın.
Politikalar senin elinde topluma ulaşacak ama sen politik kararlarda yer alamayacaksın. Mesleki eğitimle edindiğin bilgi ve becerilerini özerk bir şekilde uygulayamayacaksın. Ama her şeyden önemlisi en temel insani ve özlük hakların için 50 yıldır çırpınıp duracaksın.
Nereye kadar? Yetmez mi artık?
Kaç kuşak daha yaşayacak bu çileyi?"
'Hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yapılan negatif ayrımcılık giderilsin'
soL'a konuşan Yıldırım, CİMER'e başvuru yaptıklarını da belirtti.
THD'nin CİMER başvurusunda şöyle denildi: