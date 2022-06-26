Güney Afrika’da ölü sayısı 22'ye yükseldi

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park’taki gece kulübünde henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cesedi bulunmuştu. Yetkililer gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin kaldırıldıkları hastanede öldüğü duyuruldu.

Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, “Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.

Güney Afrika’da bu sabah erken saatlerde bir gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulunmuş ve hayatını kaybeden kişilerin 18 ile 20 yaş arasında olduğu belirtilmişti. Associated Press'e göre ölü bulunan gençler, okul sınavlarının bitişini kutluyorlardı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, ölenlerin ailelerine "en derin taziyelerini" ileterek, "trajedinin, gençleri kutladığımız Gençlik Ayı sırasında meydana gelmesiyle daha da durmun daha da acı hale geldiğini" belirtti.