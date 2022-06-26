Güney Afrika'daki bir gece kulübünde çok sayıda ceset bulundu

Güney Afrika polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunan Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde en az 17 kişinin cesedi bulundu.

Reuters'in haberine göre, Doğu Cape Polis Sözcüsü Tuğgeneral Tembinkosi Kinana olayla ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin araştırılmaya devam ettiğini, ölen kişilerin 18-20 yaş arasında olduğunu söyledi.

Polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Kinana, “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz” dedi.