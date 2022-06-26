G7 ülkeleri liderleri Almanya'da: Gündem Ukrayna, petrol ve gıda krizi

G7 Liderler Zirvesi, bugün Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başlıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna krizi, küresel petrol fiyatları ve mevcut gıda krizi yer alıyor.

Pandemi nedeniyle düzenlenemeyen G7 toplantılarının ardından, liderler Almanya'da bir araya gelecek. G7 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle ortaya çıkan enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın görüşüleceği toplantıda, iklim değişikliğinin ele alınacağı belirtildi. Ayrıca toplantı maddelerinden birisinin G7 ülkelerinin Çin politikası olması bekleniyor.