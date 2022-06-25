Almanya'da binlerce kişi G7 toplantısını protesto etti

Almanya'nın Münih şehrinde yaklaşık 4 bin kişi, 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde eylem yaptı. Eylemciler, yoksulluk, gıda krizi, açlıkla mücadele ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çağrısı yaptı.

Reuters'in haberine göre, protestocular Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'Savaşı durdurun', 'Rusya, ABD ve NATO Ukrayna'dan ellerinizi çekin', 'Emperyalizm burada yaşıyor' başlıklı pankartlar taşıdılar.

G7 Zirvesi öncesinde yapılan açıklamada, 20 bin polisin toplantı boyunca görev alacağı açıklandı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri devlet başkanları yarın Bavyera eyaletinde Schloss Elmau'da bir araya gelecek. Üç gün boyunca devam edecek toplantıda Rusya-Ukrayna krizi, artan petrol fiyatları ve küresel gıda krizinin ele alınacağı belirtildi.