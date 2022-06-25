IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a indirdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "ABD'nin resesyondan kaçınması için dar bir alan olduğunun bilincindeyiz" dedi.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin Covid-19 şokundan güçlü bir toparlanma kaydettiği belirtilirken son derece esnek bir ekonominin avantajlarıyla birlikte benzeri görülmemiş politika teşvikinin olumlu etkileri olduğu aktarıldı. Açıklamada, bir resesyona neden olmadan ücret ve fiyat artışını süratle yavaşlatmanın politika önceliği olması gerektiği belirtildi. IMF'nin açıklamasında, "ABD ekonomisinin 2022-2023'te yavaşlamasını ancak resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 5,4, 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,9 olmasının beklendiği aktarıldı.

IMF, Nisanda yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.