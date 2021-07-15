Güney Afrika'da ayaklanma sürüyor: Ölü sayısı 117'ye ulaştı

Güney Afrika'daki gerginlikte ölü sayısı Perşembe günü 117'ye yükselirken hükümet, ayaklanmayı bastırmak için başlangıçta konuşlandırdığı sayının 10 katı kadar daha yani yaklaşık 25.000 askeri çağıracağını göreve çağıracağını söyledi

Ülkenin eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasını takiben başlayan gerginlikler sırasında yoğun bir yağma kampanyası da başlarken ülke kıtlık ve felç edici bir ekonomik çöküşle burun buruna gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı vekili Khumbudzo Ntshavheni, düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın ekonomik başkenti Johannesburg'un artık "nispeten sakin" olduğunu, güneydoğudaki KwaZulu-Natal eyaletininse şiddetin merkez üssü olduğunu söyledi.

Ordu şefi Korgeneral Lawrence Mbatha, eylemler altıncı gününe girerken verilen emirle "Tüm rezervler 15 Temmuz 2021 sabahın ilk ışıklarında kendi birimlerinde göreve başlayacaklar." dedi.

Johannesburg ve KwaZulu-Natal'da mağazalar ve depolar yağmalandı ve ülkede gıda, yakıt ve ilaçların bağımlı olduğu tedarik zincirleri çöktü.

Güney Afrika'nın tüketim malları düzenleme kurumu, 800'den fazla dükkanın yağmalandığını açıklarken olaylar sırasında en az 2 bin 203 kişi tutuklandı.

Perşembe günü KwaZulu-Natal'da yağma devam etti, ancak Johannesburg'da durum daha sessizdi. Kuzey Johannesburg'daki Alexandra ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, 20 askerin katlarda devriye gezdiği sırada insanlar yiyecek ve diğer temel ihtiyaçları almak için kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs salgınının ağır biçimde vurduğu Güney Afrika'da işsizlik yüzde 32,6 ile rekor seviyede. Genç işsizliği ise yüzde 46,7 seviyelerinde seyrediyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pazartesi akşamı televizyondan yayınlanan konuşmasında ülkede yaşananları apartheid rejimi sonrası görülmüş en büyük "şiddet" olayı diye niteledi ve Covid-19'a karşı aşılama programında "tam da hız kazandığı bir dönemde kesintiye yol açtığını" söyledi.

Güney Afrika'nın yoksul halkı arasında destekçileri çoğunlukta olan, apartheida karşı mücadelenin eski liderlerinden Zuma 2018'de sona eren Cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında mahkeme emrine itaatsizlikten 15 yıl hapis cezası almıştı. Zuma kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve davayı siyasi olarak nitelemişti. 79 yaşındaki Zuma geçen hafta hapis cezasını yatmak üzere cezaevine teslim olmuştu.

Zuma taraftarları davayı bir cadı avı diye niteleyerek çok sayıda kentte eyleme başlamıştı.