Güney Afrika'nın eski cumhurbaşkanı Zuma tutuklandı

Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, hakkında "mahkemeye itaatsizlik" suçundan verilen 15 ay hapis cezasının infazı için polise teslim oldu. Gözaltına alınan Zuma'nın cezaevine götürüldüğü bildirildi.

79 yaşındaki Zuma pandemi sürecinde cezaevine girmesinin kendisi için "ölüm cezası" anlamına geleceğini savunuyordu. Zuma taraftarları dün gece eski cumhurbaşkanının evinin önünde eylem yaparak hapis kararının kaldırılmasını istemişti.

Jacob Zuma Vakfı'ndan yapılan açıklamada eski cumhurbaşkanının mahkeme kararına uymaya karar verdiği belirtildi.

29 Haziran'da mahkeme Zuma'nın görevde bulunduğu döneme dair yürütülen bir yolsuzluk soruşturmasında delil sunmayı reddettiği gerekçesiyle "mahkemeye itaatsizlik"ten 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Görevde bulunduğu sürede devlet varlıklarının hortumlandığına ilişkin yürütülen davada Zuma mahkemede sadece bir kez ifade vermiş, daha sonra mahkemeye çıkmayı defalarca reddetmişti. Zuma hakkındaki suçlamaları "siyasi komplo" diyerek reddediyordu.

Zuma 1990'larda yapılan 5 milyar dolarlık silah anlaşmasıyla ilgili hakkında yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen bir başka davada ise suçlamaları reddetmişti.