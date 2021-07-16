Görevden alınan Melih Bulu ile ilgili yeni detay ortaya çıktı

YÖK Genel Kurulu geçen çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi gündemiyle olağanüstü şekilde toplanmadan önce Rektör Melih Bulu Ankara’ya çağrıldı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre YÖK Başkanı Yekta Saraç, makamına davet ettiği Melih Bulu’ya “Ayrılın, istifa edin. Biz de kabul edelim” dedi. Bu teklifi geri çeviren Bulu ise Saraç’a “Ben Cumhurbaşkanı’yla görüşürüm” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu, oy birliğiyle Melih Bulu’nun görevden alınmasını kararlaştırdı. Karar aynı gün Beştepe’ye giden YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirildi. Erdoğan da YÖK’ün talebini aynı gün kabul etti. Melih Bulu yayımlanan kararnameyle görevinden alındı.

Turan: Başarılı olmadı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi: “Bence atanması usule uygundu. Ancak gelen tepkilerden sonra kimliğini gizleyerek “Eskiden CHP’liydim” demesi eleştiri konusu olmuştu. AK Partili olmak suç değil. Başaralı olamadı. Uyum sağlayamadı. Cumhurbaşkanımız da bu süreci değerlendirdi.”