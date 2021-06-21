Fransa'da bölge seçimlerinin ilk turu, Macron için hüsranla sonuçlandı

Fransa'da haftasonu gerçekleşen bölge seçimlerinin ilk turunda merkez sol ve sağ partiler, Emmanuel Macron'un La République en Marche (İlerleyen Cumhuriyet) partisi ve Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Cephe partilerini geride bıraktı.

Ülke genelinde merkez sol partileri oyların yüzde 34'üne sahip olurken, merkez sağ partilerin oy oranı yüzde 29 oldu. Ulusal Cephe partisi yüzde 19 oy oranına ulaşırken, Macron'un partisi İlerleyen Cumhuriyet, yaklaşık yüzde 11 oy oranında kaldı. Macron'un bazı bölgedeki adayları, ikinci tur için gereken barajı geçemedi.

Macron'la Le Pen için yenilgi niteliğinde

Ülkenin kuzey bölgesi Hauts-de-France'ta merkez sağ adayı Xavier Bertrand, oyların yüzde 41,39'unu alırken, Ulusal Cephe, bölgede yüzde 24,37 oranında oy aldı. Macron'un İlerleyen Cumhuriyet partisiyse, bölgede yalnızca yüzde 9 oy oranına sahip olarak, ikinci tur barajının altında kaldı.

Bölge seçimleri, en az bir bölgesel konsey yönetimine sahip olmak isteyen Le Pen için de bir yenilgi niteliği taşıyor.

Ülkede yapılan bölge seçimleri, 10 ay sonra yapılacak olan 2022 genel seçimlerinin bir ön provası olarak görülüyor.

Ülkede bölge seçimlerinin ikinci turu, 27 Haziran tarihinde yapılacak. Seçimin ikinci turuna, ilk turda yüzde 10 barajının altında kalanlar katılamayacak.