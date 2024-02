Eti Alüminyum işçileri Seydişehir İşçi Evi'nde: 'Bizim olan fabrikamızı geri alalım'

Direnişin Ardından Eti Alüminyum İşçileri Seydişehir İşçi Evinde Buluştu. Seydişehir İşçi Evi’nin düzenlediği toplantıda TKP Konya İl Örgütü Sekreteri Cem Buksur ve TKP Seydişehir Belediye başkan adayı Zehra Filiz Demirayak, Eti Alüminyum fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi.

Seydişehir Toroslar Gazetesi basın mensuplarının da katıldığı toplantıda fabrikada sendika kararı ile bitirilen direniş süreci değerlendirildi ve ileride neler yapılabileceği üzerine konuşuldu.

Toplantıda söz alan Demirayak, Direnişin yedi gününün yedisinde de orada olduklarını belirterek fabrika yeniden kamulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Demirayak süreç boyunca dinlediği hikayelerden, fabrikanın sahibi Cengiz Holding’i kast ederek “Cengizlere” olan öfkesinin arttığını belirtirken aynı zamanda fabrikada çalışan işçilere “kol kola girme” ve “bizim olanı geri alma” çağrılarında bulundu. Demirayak şunları söyledi:

"Direnişin burada bitmediğini ve fabrika tekrar kamulaşıncaya kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Bu süreç boyunca o kadar fazla hikayelerle karşılaştım ki hem vicdanım sızladı hem de öfkem işçileri köle gibi sömüren cengizlere karşı arttı. Gelin bu emek sömürüsüne karşı kol kola gelelim. Bizim olan fabrikamızı geri alalım"

'Cengiz sadece işçilerin emeklerini değil kentin kültürel birikimini de yok etti'

Seydişehir’i işçi emekçi kentine dönüştüren olayın bu fabrikanın kurulması olduğunu belirten Buksur fabrikanın özelleşmesinden beri de sömürü oranlarının ne kadar arttığına dikkat çekti. Buksur'un konuşmasının kalanı şu şekilde:

“Özelleştirilmesine kadar on beş bin işçinin çalıştığı fabrikada şu an bin beş yüz işçi çalıştırılıyor. Çalışan işçi sayısı onda bir düşmüş olmasına rağmen üretim yüzde yirmi arttırılmış durumda. Cengizler sadece işçilerin emeklerini değil kentin kültürel birikimini de yok etmiş durumda. Şu an Türkiye’de ağır metal iş koluna mensup en az maaş alanlar buradaki Eti Alüminyum fabrikasında çalışan işçiler. Ülkenin hiçbir yerinde bu kadar az maaş alan ağır metal çelik işçisi yok. Öncelikle bizim olanı almadan önce bunu anlamamız gerekiyor. Sendika her ne kadar öncü gibi gözükse de işçilerin örgütlü olarak hareket etmesi kararları örgütlü bir şekilde alması en önemli faktördür. Bu minvalde siz işçilere her türlü eğitimi desteği vermeye her zaman direnişte omuz omuza olmaya hazırız. Her ne kadar önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde sizlerden oy istiyor olsak da biz 1 Nisan günü her şartta burada olacağız ve Seydişehir halkının olan bu fabrikayı almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeğin kazanımını sermayeye peşkeş çeken kim varsa ifşa edeceğiz emeğin gerçek sahibi işçilere geri vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Ne olmuştu?

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Eti Alüminyum fabrikasında patronun düşük zam teklifine karşı işçiler direniş başlatmıştı. 7 gün süren direniş sonucunda işçilerin yüzde yüzlük zam talebini göz ardı eden Özçelik-İş Sendikası yüzde altmış ikilik bir zam artışını kabul etmiş ve işbaşı yapma kararı almıştı.