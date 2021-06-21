Erdoğan'ın müzik yasağına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Seçimden kaçma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müzikli yerlere ilişkin 24.00'ten sonra yasak açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yine sandık çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor" diye belirtti.

Erdoğan salgın kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını duyururken "Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. Müzisyenler Erdoğan'a tepki gösteriyor.