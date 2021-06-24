Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde 55 milletvekiliyle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre toplantıya, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.