Deva Partisi yönetiminde beş genel başkan yardımcısı değişti

Deva Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu

Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal

Bir genel başkan yardımcısı istifa etmişti

Geçtiğimiz günlerde parti kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Babacan İstanbul il yönetimini 'görülen lüzum üzerine' görevden almıştı.