DEVA Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Babaoğlan, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

ANKA'nın haberine göre partide Hakla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Babaoğlan'ın Nisan ayında istifa ettiği ancak bunun Genel Başkan Ali Babacan tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.