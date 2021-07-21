Çin'de sel sonucu en az 25 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Henan eyaletinde "tarihi rekor" diye nitelenen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'yu vuran selde 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 160 bin kişi ise tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldü.

Eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre selden 1 milyon 240 bin kişi etkilenirken, 160 bin kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi. 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kentte bazı metro istasyonlarında su baskınları yaşandı, tüm metro seferleri iptal edildi.

Metroda mahsur kalanlardan 500 kişinin çıkarıldığı, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarına 6 binin üzerinde itfaiye personeli ile 2 bin asker ve polisin katıldığı belirtildi.

Çalışmalarda bir anaokulunda mahsur kalan 150 öğrenci ve öğretmen kurtarıldı.

Bölgede bir otelde yüzlerce kişinin mahsur kaldığı, oteldeki kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve halihazırda 100'ün üzerinde çocuk ve yaşlının otelden kurtarıldığı açıklandı.

Merkezi hükümet ülke çapında selle mücadele acil durumunu 3. seviyeden 2. seviyeye yükseltti.

Sel nedeniyle Zhengzhou'da Çarşamba günü öğle saatlerine kadar tüm uçuşlar iptal edilirken, yolculara havaalanını terk etmemeleri çağrısı yapıldı. Kentteki metro da sular altında kalırken tren seferleri iptal edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkedeki tüm kurum ve yetkililerden önceliklerinin insanların ve mülklerinin güvenliğini sağlamak olmasını ve ülke genelinde sele karşı önlem ve afet yardım tedbirlerinin sıkı bir biçimde uygulanmasını istedi.

Ordunun ve polisin yerel yetkililere acil kurtarma ve yardım çalışmalarında etkin destek sağlaması talimatını veren Şi ayrıca selden etkilenen bölgelerde salgın ve hastalık kontrolünün sıkılaştırılması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan batı basınının Çin'deki sel felaketine Batı Avrupa'daki sel felaketinden daha geniş yer ayırması dikkat çekti. Batı Avrupa'da yaşanan sel felaketinde çoğu Almanya'da olmak üzere 180'in üzerinde kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise halen kayıp.