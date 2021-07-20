Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 171'e yükseldi

Almanya'da sel felaketinden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 171 oldu. Kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye ise telefonla ulaşıldığı açıklandı.

Haber Merkezi

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı habere göre, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122'ye ulaştığı belirtildi. Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 48’e yükseldi.

850 kişiye ulaşıldı

Açıklamada daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişinin arandığı belirtildi.

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı Covid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlandığı kaydedildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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