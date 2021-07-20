Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 171'e yükseldi

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polisine dayandırdığı habere göre, sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 122'ye ulaştığı belirtildi. Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 48’e yükseldi.

850 kişiye ulaşıldı

Açıklamada daha önce kayıp olduğu bildirilen 850’den fazla kişiye telefonla ulaşıldığı, şu an Bonn/Rhein-Sieg bölgesinde 14, Euskirchen bölgesinde de 2 kişinin arandığı belirtildi.

Öte yandan sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarından veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerinde yerleştirilmelerinden dolayı Covid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın bu sebeple selden etkilenen bölgelerde aşı kampanyası düzenlemeye hazırlandığı kaydedildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.