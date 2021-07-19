Rize'de selde kaybolan 2 kişiye hâlâ ulaşılamadı

Rize'de 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise halen kayıp. Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları 2 noktada, 77'si dalgıç olmak üzere toplam 307 kurtarma personeliyle devam ediyor.

5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada 4 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, bir yaralının tedavisininse hastanede devam ettiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, 1198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde yürütülen çalışmalarda ise 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildiği ifade edildi.

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ü afetten etkilendiği, çalışmalarda ulaşım sağlanamayan köy kalmadığı dile getirilen açıklamaya göre çalışmalar, 51 köyde 52 makine ve 150 personelle devam ediyor.