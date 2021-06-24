Boğaziçi akademisyenleri: Senatomuz gayrimeşru yollarla gasp edildi

AKP’li Melih Bulu’nun rektör atandığı Boğaziçi Üniversitesi’nin senato toplantısında dün yine mükerrer oy kullanıldı.

Mükerrer oya iki saat boyunca itiraz eden akademisyenler, Üniversite Yönetim Kurulu’na temsilci seçiminin bu dayatma altında yapılamayacağını belirterek adaylıktan çekildi. Kalan tek aday olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener, mükerrer oylarla Üniversite Yönetim Kurulu’na temsilci olarak seçildi.

Teknoloji Transfer Ofisi temsilciliği, İngilizce Yeterlilik Sınavı gibi konular da seçilmiş senatörlerin itirazlarına rağmen yine mükerrer oy kullanma yoluyla karara bağlandı.

Seçilmiş senatörlerin bir gecede kurulan yeni fakültelere ilişkin bu konu gündeme gelecekse öncelikli olarak birimlerde raporlar hazırlanmasına yönelik talebi de reddedildi.

'Seçilmiş senatörlerin iradesi hiçe sayıldı'

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri dünkü senato toplantısında yaşananlara yaptıkları yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada "Bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun bu şekilde gaspı, bizler için sadece akademik özgürlük ve özerkliğin değil, ülkenin geleceğinin gaspıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Dün gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısında senatomuz, atanmış yönetimin oy çokluğunu sağlamak amacıyla başvurduğu gayrimeşru yollarla gasp edilmiştir. Atanmış yönetim mükerrer oy kullanma yoluyla, üniversitemiz akademisyenlerini temsilen senatoda bulunan seçilmiş senatörlerimizin iradesini hiçe saymıştır.

Saat 14.00'da başlayan senato toplantısının ilk gündem maddesi, Üniversite Yönetim Kurulu temsilcisi seçimi görüşülmeden önce, atanmış yönetimin mükerrer oy kullanılacağını açıklamasının ardından, seçilmiş senatörlerimiz yaklaşık iki saat boyunca bu teşebbüsü engellemeye çalışmıştır. Seçilmiş senatörlerimizin mükerrer oy kullanımını kabul etmemesi üzerine, atanmış yönetim karardan dönmeyeceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener hariç diğer adaylar adaylıktan çekilmiştir. Bu durumda tek aday olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener kalmıştır.

Toplantıya Haluk Özener'in kendisi yerine yardımcısı katıldığı için Haluk Özener kendisi için de oy kullanmıştır. Dokuz senatörümüz bu şartlarda oy kullanmayacaklarını ifade ederek, oy kullanmamışlardır. Kapalı oyla gerçekleşen bu usulsüz seçim neticesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener, mükerrer oylarla ÜYK üyesi olarak gayrimeşru bir şekilde seçilmiştir.

Senatonun gündemindeki Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) temsilciliği, İngilizce yeterlilik sınavı (Büept) gibi konular da seçilmiş senatörlerimizin itirazlarına rağmen yine mükerrer oy kullanma yoluyla karara bağlanmıştır.

Altı saatten uzun süren toplantıda, seçilmiş senatörlerimiz, gündemdeki bir diğer madde olan bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi, atama yükseltme kriterlerinin görüşülmesine karşı çıkmış, yeni kurulan fakülteler hakkında davalar olduğunu, eğer gündeme gelecekse öncelikli olarak bu konuda raporlar hazırlanması gerektiğini, bu konunun ancak birimlerde görüşülerek senatoya gelebileceğini ifade etmişlerdir. Senatörlerimizin bu talebi reddedilmiş olup atanmış yönetim gerekirse YÖK’ün asgari kriterleri ile öğretim üyesi alınabileceğini; ‘Eğer buradan karar çıkmazsa, biz hocayı istediğimiz gibi alırız’ diyerek ifade etmiştir. Üniversitemiz kriterlerinin son derece açık ve net olduğunu, bu kriterlerden feragat edilemeyeceğini, bunu üniversitedeki eğitim ve araştırma kalitesini olumsuz etkileyeceğini ifade eden senatörlerimizden bazıları toplantıyı terk etmiştir.

Senatonun aynı gündemle gelecek hafta toplanmasına karar verilmesi ile toplantı sonlanmıştır.

Bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun bu şekilde gaspı, bizler için sadece akademik özgürlük ve özerkliğin değil, ülkenin geleceğinin gaspıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, bir kez daha özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi, mücadelemize destek vermeye, ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkmaya çağırırız.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri"