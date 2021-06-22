Boğaziçi direnişine katılan öğrencilerin kredileri kesildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan AKP'li rektör Melih Bulu’ya karşı direnişe destek veren çok sayıda öğrencinin Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü'nden aldığı burs ile krediler kesildi. Burs ve kredisi kesilen öğrenci sayısının en az 100 olduğu öğrenildi.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen ve öğrencilere iletilen yazıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kredi ve bursların kesildiği belirtildi. Öğrencilerin, öğrenim kredisi borcunun Temmuz 2023’ten itibaren ödemeye başlaması istendi.

Daha önce idare mahkemeleri, öğrenciler hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadığı için kredi ve bursların kesilemeyeceğini belirtmişti.