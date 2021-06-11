Biden'a göre 'en büyük tehdit' iklim, generallerine göre Rusya

Pentagon'un en yüksek rütbeli askeri Mark Milley, Pekin ve Moskova'nın ABD için en büyük tehditler olduğunu söyleyerek, yakın zamanda iklim değişikliğini listenin başına koyan Başkan Joe Biden'ı 'tekzip etti'.

Perşembe günü bir Senato komitesi oturumu sırasında Biden'ın yorumu hakkında sorulan Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, ABD Başkanı'nın ülkenin en büyük tehditleri konusunda daha gevşek konuştuğunu, bunun yerine iki yabancı 'düşmanı' adlandırdığını öne sürdü.

Senatör Kevin Cramer'in bir sorusuna yanıt veren paşa "İklim değişikliği etkiliyor, ancak başkan benden çok daha geniş bir açıdan bakıyor" dedi.

Çarşamba günü İngiltere'de konuşlanmış ABD birliklerine yaptığı bir ziyaret sırasında Biden, üst düzey Pentagon yetkilileriyle yaptığı önceki bir tartışmayı hatırlattı; "Bu şaka değil. Komutanların bize Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin ne olduğunu söylediğini biliyor musunuz? Küresel ısınma”

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü Biden'ın sözlerini eleştirdi. Trump, Genelkurmay'ı "iklim değişikliği konusundaki tavsiyelerine son vermeye" çağırdı.

Trump, medya kuruluşlarına e-postayla gönderdiği demecinde şunları yazdı:

"Biden az önce Genelkurmay Başkanları tarafından iklim değişikliğinin en büyük tehdidimiz olduğunu söylediğini söyledi. Durum buysa ve bunu gerçekten söyledilerse, Genelkurmay Başkanlarını beceriksiz oldukları için derhal görevden almalı!”