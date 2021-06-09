Donald Trump: Nijerya gibi herkes Twitter'ı yasaklamalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'da Twitter'ın yasaklanmasına destek verdiğini ifade etti ve diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırdı.

Trump, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Başkanlarını yasakladığı için Twitter'ı yasaklayan Nijerya ülkesini tebrik ediyoruz. Daha fazla ÜLKE, özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı - tüm sesler duyulmalıdır. Bu arada, rakipler ortaya çıkacak ve tutunacak. Kendileri kötüyse, iyiyi ve kötüyü kim dikte edecek? Belki de ben başkanken bunu yapmalıydım. Ama Zuckerberg beni arayıp ne kadar harika olduğumu söyleyerek akşam yemeği için Beyaz Saray'a gelip durdu. 2024?"

Cumartesi günü Kuzey Carolina'daki Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşan Trump, Zuckerberg sonunda sosyal medya platformuna geri dönmesine izin verirse dahi Facebook'a dönmekle gerçekten ilgilenmediğini söyledi.

Daha önce Trump, Facebook'un kendisini sosyal medya platformundan iki yıl süreyle yasaklama kararının kendisine oy veren 75 milyondan fazla Amerikalıya hakaret olduğunu söyledi.

Cumartesi günü, Nijerya hükümeti, Twitter'ın "ülkenin birliğini tehdit eden faaliyetler için kullanıldığı" iddiasıyla süresiz bir askıya alma bildirimi yayınladı. Daha önce Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçıları hedef alan bir tweetini sildi. Buhari, Twitter'ın ülkenin uğraşmak zorunda olduğu akut sorunları anlayamadığını söyledi.