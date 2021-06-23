Berat Albayrak'a yakın fişlemeci SETA’da 20 kişi kovuldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA ) kadrosunda yer alan 20 kişinin kovulduğu iddia edildi.

Kovulan isimlerden birinin SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü olarak da görev yapan İsmail Çağlar olduğu öne sürüldü.

Çağlar’ın, uluslararası basın kuruluşlarının Türkçe servislerinde çalışan gazetecileri fişlediği raporda imzası bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çağlar, 31 Ağustos’ta, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’na atanmıştı.

OdaTv’de yer alan habere göre; Takvim Gazetesi yazarı Çağlar’ın SETA’daki yazar sayfasının kaldırıldığı görüldü. Çağlar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu’nda da 7 Nisan’da görevlendirilmişti.

SETA’nın mali kaynağı Albayraklar

Gazetecileri fişleyen SETA’nın mali kaynağı gündem olmuş, Albrayrak ailesinin finanse ettiği belirtilmişti.

Alman hükümeti vakfa ve mali kaynağına ilişkin ilk soruya şöyle yanıt vermişti:

"Federal Hükümet'in bilgisine göre SETA bir devlet kuruluşu değildir. Merkezi Ankara'dadır, İstanbul, Brüksel, Washington, Kahire ve 2017'den beri de Berlin'de bir şubesi bulunmaktadır. Hükümete yakın olan kuruluş büyük ölçüde Albayrak ailesi tarafından finanse edilmektedir."

SETA Vakfı'nın başında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor.