Bakanlık açıklaması: 65 ölüm, 5 bin 809 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 65 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 224 bin 192, yeni hasta sayısını 550, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 917 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 763 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 358'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 248 bin 862 oldu.